На Ходорковского* и Касьянова* завели дело о насильственном захвате власти

В отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* возбудили уголовное дело по статье о насильственном захвате власти и создании террористической организации. Также под следствие попали еще 22 представителя «Антивоенного комитета России»***, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Также дело возбуждено против бывшего премьера Михаила Касьянова*, политиков Леонида Гозмана** и Владимир Кара-Мурзы**, шахматиста Гарри Каспарова**, галериста Марата Гельмана**, журналиста Виктора Шендеровича*, бывшего депутата Дмитрия Гудкова*, политолога Екатерины Шульман*, актера Артура Смольянинова**, предпринимателя Евгения Чичваркина*.

«Антивоенный комитет России»*** учредили в феврале 2022 года. Организация призвана захватить власть в стране и насильственно сменить конституционный строй. Ходорковский* финансировал украинские националистические объединения, которые должны были помочь в достижении цели.

Ранее стало известно, что произведенную в Италии мебель из бывшего кабинета Ходорковского* распродают в интернете. Остатки офиса нефтекомпании и предметы, которые считаются последним напоминанием о былой деятельности предпринимателя в России, не могут продать с февраля даже за полцены.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.

** Физлица признаны иноагентами, террористами и экстремистами на территории России.

*** Организация признана нежелательной на территории России.

