Элитную мебель из кабинета Ходорковского* начали продавать за полцены

Элитную мебель из кабинета Ходорковского* в ЮКОСе распродают в интернете

Произведенную в Италии мебель из бывшего кабинета основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского* распродают в интернете. Остатки офиса нефтекомпании и предметы, которые считаются последним напоминанием о былой деятельности предпринимателя в России, не могут продать с февраля даже за полцены, сообщает Mash .

Предметы находятся в комнате в готическом замке барона Людвига Кнопа в Басманном районе. Ходорковский* в 1990-е взял его в аренду на 49 лет. Бизнесмен тогда еще провел реставрацию особняка. Затем использовал его в качестве дома для приемов.

В 2017 году особняк был продан кипрской офшорной компании. В нем заработали офисы. Потом в здании начали проводить научную реставрацию. Деньги вложили частные инвесторы. В строении хотели открыть музей первого хозяина.

Мебель Ходорковского из здания начали продавать на сайтах за полцены. Так, письменный стол готовы отдать за 250 тыс. рублей вместо 600 тыс. Тумбу реализуют за 300 тыс. рублей вместо 475 тыс.

*Признан в России иностранным агентом.

