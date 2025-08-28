Антитеррористические учения прошли в Талдомском округе

На базе Запрудненской гимназии прошла практическая тренировка в рамках Всероссийских учений по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей, размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства», сообщили в пресс-службе округа.

Согласно сценарию учений, двое вооруженных террористов проникли в учебное заведение, где заложили взрывное устройство. Сотрудник ЧОПа успевает нажать тревожную кнопку и вызвать оперативные службы.

Увидеть злоумышленников, ещё при подходе к учебному заведению, помогают видеокамеры, расположенные по периметру здания, и мониторы, установленные на посту охраны. Прибывшие наряды Росгвардии и полиции задерживают злоумышленников и обезвреживают взрывное устройство.

Так перед началом учебного года, под руководством заместителя главы округа Сергея Молчанова отрабатывалась слаженность действий сотрудников Росгвардии, полиции, Госавтоинспекции, МЧС, пожарных, спасателей, медиков, а также служб газового хозяйства и энергетиков округа. Особое внимание уделяется действиям педагогов и сотрудников охраны образовательных учреждений.

Главной задачей проведенных учений стало формирование чётких алгоритмов поведения у всех участников образовательного процесса, а также сотрудников силовых ведомств. В ходе тренировки отрабатывались навыки оперативного реагирования и эвакуации.

Кроме того, в рамках учения был детально разобран алгоритм действий экстренных служб при ликвидации ЧС, в случае детонации взрывного устройства. Проведено боевое развертывание пожарного экипажа «Мособлпожспас», а силами «Мособлэнерго» и «Мособлгаз» проведено условное отключение сети электроснабжения и газовой магистрали, проходящей в непосредственной близи от гимназии. Медицинскую помощь пострадавшим оперативно оказали сотрудники Дубненской больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.