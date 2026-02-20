Ансамбль из Раменского выступит на ТВ Центр 23 февраля

Ансамбль «Русские люди» состоит из пяти человек, основан в 2025 году. В составе состоявшиеся артисты, такие как Александр Усманов и Михаил Смирнов. Коллектив создавался из инициативных ребят, которые хотят дарить свое творчество людям. Ведь сейчас, в это непростое время, так важно нести в мир правильный настрой, патриотизм и любовь к Родине, отсюда и взялось название «Русские люди».

Участники коллектива: Александр Усманов, солист Московского государственного театра им. Натальи Сац, Михаил Смирнов, руководитель народного коллектива семейного ансамбля «Ретро плюс», Валерия Дворцова, солистка главного военного ансамбля страны, Виктория Николаева и Мария Золотых.

«Мы выступаем в различных жанрах, больше всего отдаем предпочтение народным песням. К выступлениям мы, конечно же, подходим ответственно и всегда заранее тщательно придумываем репертуар. Долгие репетиции и наш упорный труд — вот залог успеха. С концертов много теплых воспоминаний, сложно выделить какое-то одно. Программа „Хорошие песни“ с ведущей Элеонорой Филиной всегда отличается очень теплым и душевным наполнением», — сказал Михаил Смирнов.

Артисты регулярно выступают с концертами в госпиталях и зоне СВО. В конце марта коллектив планирует поездку в ДНР на открытие домов культуры с концертом для местных жителей. По словам участников, они считают важным поддерживать боевой дух военнослужащих и показывать молодежи пример любви к Родине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.