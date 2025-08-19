сегодня в 17:48

Анонимный миллиардер спустится к обломкам Титаника за 10 млн долларов

Неназванный миллиардер планирует потратить 10 млн долларов, чтобы спуститься к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Он станет первым, кто решился на погружение после трагедии с батискафом «Титан», произошедшей в 2023 году, рассказал New York Post (NYP) источник, сообщает РБК .

Подробности поездки пытаются держать в тайне. Однако событие обсуждают в индустрии.

Миллиардер опустится на дно через две недели. Имя олигарха держат в тайне, однако сообщается, что он довольно известен.

Батискаф «Титан» с главой компании OceanGate Стоктоном Рашем, пилотом Полем-Анри Наржоле, британским миллиардером Хэмишем Хардингом, бизнесменом Шахзадой Давудом и его 19-летним сыном Сулейманом затонул летом 2023 года в Атлантическом океане. Все погибли. 17 сентября 2024 года выложили подводный снимок обломков батискафа.