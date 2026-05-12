Андрей Воробьев: важно, чтобы дети продолжали чтить День Победы
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В школах Подмосковья работа по патриотическому воспитанию ведется на должном уровне, также новые микрорайоны следует обустроить мемориальными местами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Большая работа идет в школах по патриотическому воспитанию. Очень важно, чтобы несмотря на десятилетия после Великой Победы, наши дети и наши внуки знали и чтили этот святой день. Там, где лично мне удалось побывать, я вижу, что работа ведется нашими преподавателями и всеми без исключения», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
Губернатор отметил, что новые микрорайоны в регионе должны быть оборудованы знаковыми мемориальными локациями, например, аллеями памяти.
Ранее в преддверии 81-й годовщины Победы Андрей Воробьев с сыновьями, участниками СВО и их детьми почтил память героев ВОВ.
«Сегодня в Александровском саду Подмосковье возложило цветы вместе с нашими героями, участниками СВО и их детьми. Многие из ребят здесь впервые, хотя кто-то уже бывал со школой, и это очень приятно. Мы чтим память наших героев и нашу историю», — сказал Воробьев.
