Андрей Воробьев: важно, чтобы дети продолжали чтить День Победы

В школах Подмосковья работа по патриотическому воспитанию ведется на должном уровне, также новые микрорайоны следует обустроить мемориальными местами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большая работа идет в школах по патриотическому воспитанию. Очень важно, чтобы несмотря на десятилетия после Великой Победы, наши дети и наши внуки знали и чтили этот святой день. Там, где лично мне удалось побывать, я вижу, что работа ведется нашими преподавателями и всеми без исключения», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор отметил, что новые микрорайоны в регионе должны быть оборудованы знаковыми мемориальными локациями, например, аллеями памяти.

Ранее в преддверии 81-й годовщины Победы Андрей Воробьев с сыновьями, участниками СВО и их детьми почтил память героев ВОВ.

«Сегодня в Александровском саду Подмосковье возложило цветы вместе с нашими героями, участниками СВО и их детьми. Многие из ребят здесь впервые, хотя кто-то уже бывал со школой, и это очень приятно. Мы чтим память наших героев и нашу историю», — сказал Воробьев.

