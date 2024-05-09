Андрей Воробьев в День Победы поздравил ветерана Клавдию Мальцеву с днем рождения
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил ветерана Клавдию Мальцеву с днем рождения. 9 мая женщине исполнилось 88 лет.
«Двойной праздник у Клавдии Викторовны Мальцевой — сегодня она отмечает свой 88-й день рождения».
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
Воробьев пожелал ветерану здоровья, добра и благополучия.
Ранее глава регион а отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.