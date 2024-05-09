Андрей Воробьев в День Победы поздравил ветерана Клавдию Мальцеву с днем рождения Общество сегодня в 09:50 Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил ветерана Клавдию Мальцеву с днем рождения. 9 мая женщине исполнилось 88 лет.