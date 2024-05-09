Очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Утром 9 мая губернатор региона встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

По его словам, День Победы — это особенный и трепетный праздник для каждого человека и каждой семьи в России.

«Сегодня мы чтим память наших дедов и прадедов — героев, которые отстояли нашу Родину от фашизма. Мы всегда стараемся окружить их заботой. Наша главная задача, наш долг — сохранить память об их подвиге. И мы сохраним», — сообщил Воробьев в Telegram-канале.