Андрей Воробьев: Путину показали дрон, собранный старшеклассниками Физтех-лицея

В МФТИ президенту РФ Владимиру Путину показали беспилотник, который собрали старшеклассники Физтех-лицея: Сафаров Давид, Дятлов Андрей, Назаров Евгений и Чернышев Артем, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что с данным проектом ученики в 2025 году принимали участие в международных соревнованиях FIRA Air в Иране. Сейчас ребята готовятся к участию в турнире в этом году и конструируют новый БПЛА.

По словам губернатора, задача беспилотника — в автономном режиме пройти через определенное число ворот и других препятствий по заданной траектории. При каждой попытке путь меняется.

«Горжусь тем, какие талантливые ребята учатся в нашем Подмосковье и от всей души желаю победы на предстоящих соревнованиях!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

23 января Путин посетил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), его сопровождал Воробьев. Президент побеседовал со студентами вуза, аспирантами и их научными руководителями.

