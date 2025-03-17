Андрей Воробьев призвал ухаживать за лесами не допускать пожаров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что в регионе также много территорий с торфяной почвой. Для этих земель важен вопрос, связанный с обводными каналами.

Проблема лесных пожаров — одна из актуальных для Подмосковья. В прошлом году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в регионе было ликвидировано 198 пожаров.