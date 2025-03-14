Более 195 пожаров потушили в Подмосковье в прошлом году

Проблема лесных пожаров — одна из актуальных для Подмосковья. В прошлом году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в регионе было ликвидировано 198 пожаров, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Специалисты прогнозируют, что сезон лесных пожаров в этом году наступит раньше обычного. Мы, безусловно, понимаем, что надо быть готовыми противостоять огненной стихии в каждом лесном массиве каждого городского или муниципального округа Московской области», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Соблюдение простейших правил пожарной безопасности позволит минимизировать значительное количество лесных пожаров. Профилактическая работа с населением в рамках кампании рассчитана на то, чтобы привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и просто отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства на территориях, прилегающих к землям лесного фонда.

Во время проведения кампании пройдут открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы, флешмобы и другие тематические мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения к природе.

По итогам прошлого года в Подмосковье проведено:

проведено 1 200 открытых уроков для школьников и почти 60 000 бесед и лекций с жителями,

распространено свыше 125 000 листовок, буклетов, брошюр,

установлено около 500 информационных аншлагов, противопожарных стендов и билбордов,

в сети Интернет опубликовано более 56 000 материалов, из них в социальных сетях — свыше 25 000 публикаций,

по телевидению вышло более 2 200 эксклюзивных сюжетов и видеороликов социальной рекламы, по радио — почти 5 000 эфиров и роликов социальной рекламы.

Кроме того, в России стартует федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!», которая продлится с 15 марта по 30 сентября. Она предусматривает проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях, недопущение выжиганий сухой растительности и сохранение лесов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.