Андрей Воробьев пообещал передать Владимиру Путину пожелания от девочки Саши

сегодня в 23:15

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с прихожанами в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Видеозапись с места событий опубликована в его Telegram-канале .

Глава региона пообщался с девочкой по имени Саша, которая очень хотела встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, но не успела этого сделать, из-за чего сильно расстроилась.

Воробьев пообещал юной жительнице Подмосковья при следующей встрече с президентом передать ее добрые пожелания.

«Не переживай. Я скажу Владимиру Владимировичу в следующий раз, что Саша передавала самые добрые пожелания», — заявил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил президента за содействие в возвращении иконы «Троица» Андрея Рублева на историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Владимир Путин также посетил монастырь, где встретился с прихожанами. Воробьев отметил, что глава государства поддержал развитие Сергиева Посада как национального духовного центра.