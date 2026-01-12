Андрей Воробьев поблагодарил службы и правоохранителей за работу на праздниках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность сотрудникам экстренных и правоохранительных служб за работу на долгих новогодних праздниках.

«Хочу всех еще раз поздравить со всеми наступившими праздниками, событиями. <…> Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб, коммунальных, транспортных предприятий, энергетиков, медиков», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что очень многие сотрудники находились на посту.

«Жизнь продолжается, проблем в этой жизни хватает, и очень важно, чтобы по каждому направлению было внимание, была забота, было решение тех проблем, которые существуют», — подчеркнул губернатор.

Ранее пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области сообщила, что сотрудники ведомства совместно с коллегами из других правоохранительных структур обеспечили порядок и безопасность на Рождество в регионе. В обще сложности было задействовано около 1000 росгвардейцев. Они обеспечили безопасность при проведении 198 праздничных мероприятий, которые проходили в 29 городских округах Московской области.

