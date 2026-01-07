Росгвардейцы обеспечили безопасность рождественских богослужений в Подмосковье

Военнослужащие и сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из других правоохранительных структур провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасность граждан во время богослужений в праздник Рождества Христова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности в охране общественного порядка было задействовано порядка 1000 сотрудников Росгвардии, которые обеспечивали безопасность при проведении 198 праздничных мероприятий, которые проходили в 29 городских округах Московской области.

В ходе патрулирования росгвардейцы взаимодействовали с гражданами, разъясняя правила поведения в общественных местах и напоминая о необходимости соблюдать меры безопасности.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов праздничные мероприятия прошли без серьезных правонарушений, что позволило жителям и гостям Подмосковья насладиться атмосферой праздника в полной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.