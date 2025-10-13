Андрей Воробьев отметил важность трансформации нестационарной торговли

Инициатива от Подмосковья по трансформации нестационарной торговли нашла поддержку, и в продолжение этой политической поддержки в первом чтении принят законопроект, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Соответственно, он поддержан абсолютным большинством наших регионов, поэтому эту работу мы увидим и у нас в Подмосковье, что принципиально важно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор Подмосковья выразил надежду, что эта инициатива так же позитивно скажется и на работе коллег из других регионов РФ.

Также ранее Воробьев обратил внимание на важность содержания дорог в Московской области.