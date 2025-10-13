Воробьев обратил внимание на важность содержания дорог в Подмосковье

Всегда, и особенно зимой, дороги требуют обслуживания. Важно, чтобы у дорожников было все необходимое, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Техника, тракторы, погрузчики, песок в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы здесь было сопряжение дорожников с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.