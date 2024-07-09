Андрей Воробьев о мигрантах: мы выступаем за порядок и дисциплину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов обсудили вопросы национальной и миграционной политики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во вторник в Люберцах прошел семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.».

В совещании также приняли участие представители других регионов Центрального федерального округа (ЦФО), силовых структур и общественных организаций.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что данный вопрос крайне важен не только для жителей, но и для предприятий Подмосковья. Власти региона выступают за порядок и дисциплину. В последнее время тема межнациональных отношений, миграционной политики звучит часто.

По словам главы региона, сейчас в Госдуме РФ рассматриваются соответствующие законопроекты с целью найти оптимальную форму, позволяющую развиваться государству, соблюдать законодательство, а также обеспечивать традиции и безопасность.

Щеголев рассказал, что неоходимо выработать общие подходы в миграционной политике, которые не будут меняться в зависимости от региона.

Москва, Подмосковье и ближашие регионы ЦФО являются привлекательными для трудовых мигрантов. Однако с потоком иностранных специалистов значительно выросло число правонарушений, которые вызывают общественный резонанс.

На совещании обсуждались методы борьбы с правонарушениями мигрантов, а также их социокультурная адаптация. Речь идет о лучших практиках регионов РФ, которые позволят вырабатывать и распространять общие подходы.

Таким образом, приезжающие в страну мигранты будут понимать одинаковые требования к соблюдению законодательства, традиций и культуры российских народов. Этому готовы способствовать не только региональные власти, но и общественные, коммерческие и религиозные организации.

Магомедов отметил, что все предложения, законодательные инициативы, изложенные в ходе семинара-совещания, возьмут в работу. Подмосковье является важным регионом для РФ и привлекает не только россиян, но и иностранных граждан. В связи с этим периодически возникают соответствующие вопросы и проблемы.

Большой поток трудовых мигрантов — колоссальная нагрузка на Москву и Московскую область. Целый комплекс проблем связан с нагрузкой на социальную сферу. В ближайшее время на федеральном уровне будут приняты решения, которые сделают вопросы миграции еще более понятными и регулируемыми.