Андрей Воробьев — о Дне Победы: наши деды и прадеды отстояли право на жизнь

Перед 81-й годовщины Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками СВО и детьми возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Маршалу Жукову в Александровском саду.

«Тогда, в 45-м, наши деды и прадеды отстояли право на жизнь. Сегодня их внуки и правнуки с тем же мужеством встали на защиту Родины», — написал губернатор в своем канале в МАКС.

Он добавил, что россияне низко кланяются подвигу поколения победителей и верят в нынешних героев.

«Ждем каждого из вас дома. С наступающим Днем Победы!» — сказал губернатор.

Воробьев ранее поделился, что возложение цветов в Александровском саду стало доброй традицией. Он добавил, что жители чтят память героев и историю.

