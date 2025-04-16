Воробьев: нужно информировать собственников жилья в МКД об онлайн-голосовании

Электронное голосование — это не панацея, но важное решение для собственников жилья в многоквартирных домах (МКД), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Информирование нужно продолжать. Не все знают (про электронное голосование - ред.), но это нормально. Там куча хлопот у людей, а еще тут электронное голосование», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор добавил, что этот инструмент нужно активно внедрять, чтобы решения, которые принимаются по ключевым мероприятиям, были понятны жителям.

Ранее глава региона заявил, что необходима дорожная карта по модернизации систем ЖКХ Подмосковья, где будут отображены не только ключевые задачи, но и даты, сроки и финансовые показатели.

«Все это по каждому из этих направлений мы должны реализовывать», — сказал Воробьев.