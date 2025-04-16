Воробьев: необходима дорожная карта по модернизации систем ЖКХ Подмосковья

В ней, по словам губернатора, должны быть отображены не только ключевые задачи, но и даты, сроки и финансовые показатели.

«Все это по каждому из этих направлений мы должны реализовывать. Поэтому обращаю внимание всех участников нашего совещания и глав, <…> напоминаю, это прямая муниципальная ответственность», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — сказал глава региона.