Андрей Воробьев: нелегальные, антисанитарные ларьки в Подмосковье не нужны

В Московской области не нужны нелегальные, антисанитарные ларьки, торговые точки, которые не платят налоги, где работают нелегальные мигранты, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в регионе дорожат теми, кто занимается бизнесом, создает рабочие места, платит налоги.

«Мы претендуем на то, что мы ведущий регион, который создает условия, если ты занимаешься бизнесом, малым и средним, торгуешь или производишь, или перерабатываешь. Но если ты занимаешься бизнесом, который раздражает всех вокруг, например, продаешь тот же алкоголь, или у тебя работают в этом нестационарном ларьке мигранты, работают часто незаконно, что показывает наш опыт, если ты не платишь налоги, то нам такой, как говорят, хоккей не нужен, нам такой бизнес не нужен», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, Подмосковье идет путем Москвы в вопросах сохранения торговых заведений, которые радуют глаз, востребованы, например, продающие горячий хлеб. Но если в ларьках антисанитария, это незаконная торговая точка, то такого быть не должно.

«Мы все-таки очень избирательно подходим. <…> Московская область большая и по размеру, и даже по укладу разная, как мы знаем с вами. И где-то этот нестационарный объект нужен, и он радует глаз, там продают прекрасные цветы или какие-то продукты, которые выращивает, производит, перерабатывает фермер. Это же здорово. Нет вопросов», — пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что из 25 тыс. нестационарных объектов в области не нужны те, кто работает не по правилам, кто игнорирует санитарные нормы и Налоговый кодекс.

«Мы спокойно с бизнесом, разъясняя, говорим о том, что или вы ведете бизнес легально, красиво, и жители оценивают это, или одно из двух», — уточнил глава региона.

Он отметил, что многие пересматривают свой подход к делу, берут обязательства по замене, эстетическому исполнению торгового объекта и выигрывают на этом. К ним приходит больше людей, дольше задерживаются, проводят там время с детьми.

«И мне кажется, это единственно правильный и верный путь», — заключил Воробьев.

