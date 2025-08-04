Андрей Воробьев назвал точную дату открытия площади Карла Маркса в Талдоме

До конца 2025 года в Подмосковье специалисты для удобства населения и гостей региона обустроят 14 пешеходных зон. Одной из них стала площадь Карла Маркса в Талдоме, официальное открытие которой состоится 5 августа. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Завтра откроем площадь Карла Маркса в Талдоме — там появится фонтан, зоны для отдыха. По обновленной Каштановой аллее в Коломне можно будет прогуляться уже в сентябре, а в ноябре — по улице Папивина в Клину», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В Подмосковье продолжается активное обновление общественных пространств. В этом году жители региона получат 14 благоустроенных пешеходных зон.

Несколько проектов уже завершены в прошлом месяце. Среди них — обновленная Центральная площадь Хотькова, где особое внимание уделили культурному наследию: площадь украсили элементами традиционной кудринской резьбы и информационными стендами о местных ремеслах. Для комфортного отдыха горожан установили сухой фонтан и удобные зоны отдыха.

В Дубне также закончили работы на двух объектах: обновили бульвар на Центральной улице и территорию возле ДК «Октябрь». Теперь жители города могут пользоваться новыми пешеходными и велосипедными дорожками, отдыхать в зеленых зонах, а дети — играть на современной площадке. Для любителей активного образа жизни оборудовали спортивную площадку.

По словам Воробьева, в Кашире специалисты планируют привести в порядок улицу Советскую. В ноябре 2025 года там появится пространство, где можно будет отдыхать в том числе с детьми, а также изучать историю города.

На этом власти не планируют останавливаться. До конца года будут благоустроены в том числе скверы 60-летия Победы в Егорьевске и им. Громцева в Дзержинском, а также «Сквер им. Пушкина» в Подольске и Яблоневый сквер в Красногорске. Ремонт проведут на площади в Павловском Посаде, пешеходном маршруте от Фонтанной площади в Богородском и в пешеходной зоне в р. п. Некрасовский в Дмитровском округе.