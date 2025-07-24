Воробьев: 14 пешеходных зон благоустроят в Подмосковье в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе благодаря поддержке президента и федерального правительства каждый год благоустраивают большое количество общественных территорий. В 2025 году приведут в порядок 135 объектов, среди которых 14 пешеходных зон, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Одна из них пешеходных зон уже открыта — это Центральная площадь в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа. Еще 13 появятся в Дубне, Клину, Кашире, Коломне, Красногорске, Подольске, Егорьевске, Павловском Посаде, Дзержинском, Богородском, Дмитровском, Талдомском округах.

«Мы стараемся делать так, чтобы каждая пешеходная зона стала не просто маршрутом из точки А в точку Б, а местом притяжения для людей всех возрастов — ребятни на самокатах, мамочек с колясками, людей пожилого возраста. И в этом нам помогают сами жители — они высказывают свои пожелания, мы их слышим и стараемся воплощать. Каждая обновленная улица, каждый благоустроенный двор делают наше Подмосковье более привлекательным и комфортным», — сказал губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Центральную площадь в Хотькове открыли в июле. Ее оформили информационными стендами, которые рассказывают о народных промыслах. На площади, где сохранили памятник Ленину, появились современные пространства для отдыха. Проектом были предусмотрены и новые символы города — арт-объект и выставка, которая будет меняться со временем. Здесь есть указатели, скамейки и столики, а также сухой фонтан. Культурной «изюминкой» стала отделка площади узорами кудринской резьбы, это традиционное деревянное искусство характерно для Хотькова.

В Дубне завершается благоустройство бульвара протяженностью 1,1 км, расположенного вдоль Центральной улицы. Открытие запланировано на 30 июля. Здесь создана комфортная пешеходная зона с велодорожкой, зона отдыха, спортивные и детские площадки. Вокруг много растительности. Вдоль бульвара расставлена уличная мебель. Здесь есть современная система освещения, также установлена система видеонаблюдения.

30 июля в Талдоме должны завершить благоустройство площади Карла Маркса. На первом этапе была демонтирована старая брусчатка и убраны сухие деревья. Сейчас идет строительство фонтана в центральной части. Проект предусматривает создание пешеходной зоны с вечерней подсветкой и освещением, размещение точек питания и исторических плакатов, а также обустройство лавочек и фигурного озеленения. По просьбе многих жителей округа здесь был сохранен памятник Ленину.

В Коломне благоустраивают Каштановую аллею на Парковом проезде, которая была заложена в начале 60-х годов XX века. Ее отроют в сентябре. Здесь создадут площадки для отдыха, установят перголы с качелями, скамейки, урны, заменят устаревшие малые архитектурные формы, а также установят обновленное освещение и видеонаблюдение. Кроме того, тут создадут красивые зеленые композиции из кустарников и деревьев.

На улице Папивина в Клину, к которой примыкает Советская площадь, также ведутся работы по благоустройству. Здесь на территории 2,3 га расширили пешеходные зоны, обновили освещение, провели комплексное озеленение. Благоустройство завершат к октябрю.

В ноябре откроют обновленную улицу Советскую, расположенную в исторической части Каширы. Здесь будет организован пешеходный маршрут, соединяющий уже реализованные и будущие проекты. Стартовой точкой для начала экскурсий станет Сквер Каширского краеведческого музея. В скверах появятся зоны отдыха, спортивные и игровые площадки. Фишкой станет музей под открытым небом.

Также в этом году благоустроят:

· сквер 60-летия Победы в Егорьевске (август);

· сквер им. Громцева в Дзержинском (сентябрь);

· пешеходную зону в р. п. Некрасовский в Дмитровском округе (сентябрь);

· пешеходную зону у ДК «Октябрь» (Дубна, октябрь);

· пешеходную зону в «Сквере им. Пушкина» в Подольске (ноябрь);

· Яблоневый сквер в Красногорске (ноябрь);

· площадь в Павловском Посаде (ноябрь);

· пешеходный маршрут от Фонтанной площади в Богородском округе (ноябрь).