Андрей Воробьев: на карте Подмосковья все меньше негазифицированных точек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На данный момент строительство газопроводов идет в 130 населенных пунктах региона. Работы проводятся по президентской программе «Социальная газификация» и губернаторской «Новая газификация». Еще более 27 тыс. жителей получат газ в свои дома в этом году.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.

Работы по президентской программе

Построено 12 км новых газопроводов, около 3 тыс. домов в Московской области с начала года подключили к газу по президентской программе. В этом году газом обеспечат более 18 тыс. домов. Работы уже ведутся в городах Пушкино и Чехов, селе Софьино, деревнях Троицкое и Крюково и так далее.

Также газом могут быть обеспечены еще более 9,1 тыс. строений, расположенных в 70 СНТ. Самый большой объем газификации садовых товариществ намечен в Мытищах, Коломне, Домодедове, Ступине, Богородском округе. За пять лет газ появится в 956 СНТ региона — это примерно 64 тыс. домовладений.

Как газифицировать свой дом по президентской программе

Газ доводят бесплатно до границ земельных участков жителей населенных пунктов, куда уже проведен магистральный газопровод. Чтобы завести газ прямо в дом, нужно подать заявку через сайт АО «Мособлгаз» или обратиться в ближайшие офисы обслуживания клиентов.

В марте 2022 года в Подмосковье ввели дополнительные меры поддержки для 12 категорий граждан. Речь идет об участниках и инвалидах ВОВ, тружениках тыла, ветеранах боевых действий, многодетных семьях, героев СВО и так далее.

Они имеют право газифицировать свои дома на льготных условиях. Для этого нужно оставить заявку на региональном портале Госуслуг. При этом строение и участок должны быть зарегистрированы за заявителя. Внутри участка работы выполнят бесплатно. В том числе программа покрывает затраты на газовое оборудование в пределах 80 тыс. рублей. Всего в регионе на данный момент подключено к газу более 1,6 тыс. льготников.

Работы по губернаторской программе

В этом году в программу «Новая газификация» вошли 70 населенных пунктов, где живут 9,3 тыс. человек. Там «Мособлгаз» проведет 300 км газораспределительных сетей.

В этом году компания уже завершила работы в деревнях Ильинское, Любятино, Михайловское (Волоколамский м. о.), поселке Лесной (Дмитровский м. о.), селе Куплиям (м.о. Егорьевск), деревнях Апальщино и Рупасово (Рузский м. о.). Создана возможность для подключения более 700 домовладений. Сейчас строится газопровод в 41 населенном пункте.

Как газифицировать свой дом по губернаторской программе

Для включения дома в программу нужно два условия: в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 человек, а лимит капитальных затрат в расчете на одного проживающего не может превышать 450 тыс. рублей.

Если рядом с населенным пунктом есть источник газоснабжения, то жители имею возможность самостоятельно подключить свои дома. В таком случае они объединяются в некоммерческое партнерство и обращаются в «Мособлгаз».

До конца года по губернаторской программе построят более 7 тыс. км газопроводов. Это поможет газифицировать 1415 населенных пунктов региона, где живут более 422 тыс. человек. Сроки выполнения работ можно узнать на интерактивной карте, а уточнить информацию — по номеру телефона горячей линии: 8 (495) 122-40-04.