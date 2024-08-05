Андрей Воробьев: число школьников в Подмосковье выросло на 41 тысячу

В этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Однако он добавил, что впервые за последние 12 лет количество первоклассников уменьшилось.

«Незначительно, но уменьшилось. <…> Эту тенденцию мы видим», — рассказал губернатор.

Ранее первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что в этом году в регионе в эксплуатацию введут 39 школ. При этом 15 школ — внебюджетные.