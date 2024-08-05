Бронштейн: 39 школ вводятся в эксплуатацию в Подмосковье в этом году

Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что в этом году в регионе в эксплуатацию введут 39 школ.

«Это 38 тыс. мест, и 15 школ из них — это внебюджетные. По садам баланс больше в пользу внебюджетных объектов, и 26 детских садов в этом году вводятся, 6 тыс. мест», — рассказал он на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам министра, в этом году регион показал хороший показатель по снижению второй смены, 42 школьных здания лишаются второй смены благодаря вводу новостроек.

Бронштейн уточнил, что 10 тыс. ребят теперь будут учиться в одной смене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», - сказал Воробьев.