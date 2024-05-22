Андрей Воробьев: большой образовательный комплекс откроют в Дзержинском в 2025 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительных работ большого образовательного комплекса в городском округе Дзержинский. Его открытие планируется 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В состав комплекса войдут новая школа № 7 на 1,1 тыс. учеников на улице Угрешская, дошкольное отделение на 100 воспитанников, а также блок дополнительного образования с залами для индивидуальных и групповых занятий музыкой, хореографии, гимнастики и различных кружков.

«Сейчас мы находимся на недостроенной школе, которую наша задача открыть 1 сентября следующего года. Обсудим мероприятия, запланированные в этом учебном заведении, а также дальнейшие этапы ремонта и запуска школ и детсадов в г. о. Дзержинский», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в начале 2025 года отремонтируют 2 корпуса дошкольного отделения гимназии № 4. Работы в гимназии № 5, с родительским активом которой губернатор недавно проводил встречу, стартуют после открытия нового образовательного комплекса.

Глава региона отметил, что следующим этапом станет капремонт двух школьных корпусов гимназии № 4. Все работы будут закончены до 1 сентября 2027 года.

Школа № 7

Возведение школы № 7 в Дзержинском стартовало еще в 2013 году, однако несколько раз строительные работы приостанавливались из-за недобросовестных застройщиков. Регион принял решение выделить 3 млрд рублей и полностью реконструировать здание.

В настоящее время специалисты почти завершили монолитные работы (90%). После обследования здания строители приступили к демонтажу внутренних перегородок и инженерных сетей, занимаются обустройством стройплощадки. В это же время разрабатывается необходимая проектная документация.

Руководитель проекта Роман Камелев рассказал, что с апреля на объекте идут демонтажные работы. Завершить строительство планируется до 1 сентября 2025 года. На территории школы будут располагаться спортивное ядро, стадион на 400 мест, а также беседки и прогулочные зоны. Общая площадь объекта около 20 тыс. кв. м.