Андрей Воробьев: 3,8 тысячи кружков и секций открыли в Подмосковье в 2025 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион уделяет пристальное внимание дополнительному образованию. В 2025 году количество кружков и секций в Московской области увеличилось почти на 4 тысячи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Дополнительное образование дает детям возможность заниматься тем, что по душе, узнавать новое, развивать свои таланты, а иногда и определиться с будущей профессией. Поэтому мы уделяем этой сфере пристальное внимание. В Подмосковье большой выбор кружков и секций: творчество, спорт, иностранные языки, моделирование и многое другое. Появляются новые форматы, как, например, „Кванториумы“, где можно освоить перспективные инженерные направления. Наша задача — делать дополнительное образование доступным, содержательным, привлекать лучших педагогов. В этом году мы открыли дополнительно 3,8 тысячи кружков и секций», — отметил Воробьев.

Он добавил, что все программы оцифрованы. Дети могут выбрать подходящий для себя вариант и, не выходя из дома, подать заявку. Программы дополнительного образования реализуют более 1,5 тысяч организаций: школы, ДШИ, спортивные школы, центры детского творчества. Власти заботятся о том, чтобы качество преподавания было на самом высоком уровне.

Всего для школьников и студентов Подмосковья открыто более 41,7 тыс. кружков и секций. В них занимаются свыше 1,3 млн ребят.

В этом году ребята чаще всего выбирают кружки социально-гуманитарной направленности. Сейчас их посещает свыше 480 тысяч юных жителей Московской области – это более 37% учащихся в возрасте от 5 до 17 лет. Помимо классических дисциплин, школьники изучают и необычные, как нейрофитнес или каллиграфию. Также высокой популярностью пользуются кружки художественной направленности, куда ходят 339 тыс. ребят, и физкультурно-спортивные секции — 223 тыс. ребят.

Патриотические кружки

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Растет количество и популярность кружков военно-патриотической тематики. В прошлом году их было 1,3 тыс., в этом — более 2,2 тыс. Ребята там занимаются поисковыми работами, изучением архивов, строевой подготовкой. В каждой школе есть свой музей, посвященный защитникам Отечества.

Во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне появилось военно-патриотическое объединение «Патриот». Для школьников организовывают встречи с ветеранами боевых действий, проводят экскурсии. Также они отрабатывают навыки тактической подготовки: метание учебных гранат, сборка и разборка автомата, оказание первой медпомощи и т. д.

«Основная цель и задача нашего объединения – воспитание патриотически настроенных молодых людей, готовых к служению Отечеству. С детьми ведется большая просветительская работа, развиваются тактические навыки», — рассказал руководитель военно-патриотического объединения «Патриот» Сергей Свороб.

Посещающие кружок ребята участвуют и в поисковых работах. Зачастую на местах боев они находят предметы быта времен Великой Отечественной войны, каски, гильзы. Им удалось найти останки более сотни красноармейцев и краснофлотцев, защищавших Москву на самом близком рубеже обороны в Лобне. Кроме того, школьники регулярно принимают участие в акциях по поддержанию памятников боевых действий и в таких проектах, как «Лес Победы» и «Письмо солдату».

Естественно-научные и технические кружки

Естественно-научные и технические кружки также активно развиваются в Подмосковье. Их общее количество с 2023 года увеличилось вдвое, они есть уже в каждом округе. Ребята изучают там математику, физику, моделирование, программирование и т. д.

В «Кванториуме» в Балашихе запустили кружок «Хайтек»— это высокотехнологичная лаборатория прототипирования с современным оборудованием: 3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазерными граверами, паяльными станциями. Ребята здесь создают художественные и технические иллюстрации в векторном редакторе, изучают дизайн-проектирование, учатся работать с чертежами и эскизами. У них также есть возможность разрабатывать, создавать и редактировать 3D-модели, разрабатывать прототипы различных проектов — от игр до серьезных электронных устройств.

«Я обучаю детей работать в отечественной программе «Компас-3D», чтобы они могли стать инженерами и в дальнейшем внести свой вклад в развитие нашей страны. Данное направление особенно важно, так как оно не только развивает технические навыки, но и способствует креативному мышлению», — рассказал преподаватель «Кванториума» в Балашихе Максим Чихирников.

Участник кружка Дмитрий Викулов рассказал, что занимается моделированием и прототипированием второй год.

«Освоил 2D- и 3D-графику. В этом году стал призером Международного конкурса «Школа реальных дел», где представил с ребятами моей команды игру про 3D-печать. «Хайтек» — это место, где я могу реализовать свои мечты и идеи», — сказал он.

Выбрать кружок и зарегистрироваться в нем можно на платформе «Навигатор дополнительного образования Московской области». Это также можно сделать на региональном портале госуслуг.