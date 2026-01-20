Анастасия Волочкова рассказала, на какой возраст себя ощущает в 50 лет

Балерина Анастасия Волочкова 20 января отметила 50-летие и призналась, что ощущает себя на 18 лет, сообщает «Вечерняя Москва» .

Балерина Анастасия Волочкова 20 января отпраздновала 50-й день рождения. В интервью «Вечерней Москве» артистка рассказала, что не чувствует себя на свой возраст и по-прежнему ощущает себя молодой.

По словам Волочковой, балерины не имеют возраста, а внутреннее ощущение остается неизменным. Она подчеркнула, что чувствует себя на 18 лет и считает каждый возраст прекрасным.

«Я человек очень добрый, искренний. Меня за это и любят. А добрые люди не стареют. Поэтому какая разница, сколько лет», — поделилась Волочкова.

Артистка добавила, что сохраняет стройность и подтянутость, недавно вернулась с отдыха на Мальдивах и не обращает внимания на критику. Волочкова отметила, что остается собой и продолжает быть востребованной в медиа.

Ранее балерина заявила, что готова заняться музыкальной карьерой, если обстоятельства заставят ее уйти из балета. Она также рассказала об участии в футбольном матче, где выступала в команде мужчин, но была вынуждена покинуть поле из-за боли в суставах.

