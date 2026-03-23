Американцы могут арестовать идущий на помощь Кубе российский нефтетанкер
Нефтетанкер РФ «Анатолий Колодкин», который идет к Кубе, несмотря на нефтяное эмбарго Соединенных Штатов, рискует быть арестованным спецслужбами США. Вашингтон продолжает давить на Гавану, сообщает Mash.
Судно, по информации Telegram-канала, перевозит примерно 730 тыс. баррелей нефти. Их можно переработать в 7 млн литров бензина для самолетов.
На корабле 30 россиян. В прошлый раз танкер подавал сигнал посреди Северной Атлантики.
Официально «Анатолий Колодкин» идет из индийского Вадинара в Бостон в США. Но американские СМИ и аналитики считают, что корабль плывет на Кубу. Он будет там уже в конце марта.
«Анатолий Колодкин» попал в зону действия американских военно-морских сил. Танкер могут арестовать с экипажем.
3 января Соединенные Штаты начали мешать поставкам на Кубу нефти из Венесуэлы.
