Американцы могут арестовать идущий на помощь Кубе российский нефтетанкер

Нефтетанкер РФ «Анатолий Колодкин», который идет к Кубе, несмотря на нефтяное эмбарго Соединенных Штатов, рискует быть арестованным спецслужбами США. Вашингтон продолжает давить на Гавану, сообщает Mash .

Судно, по информации Telegram-канала, перевозит примерно 730 тыс. баррелей нефти. Их можно переработать в 7 млн литров бензина для самолетов.

На корабле 30 россиян. В прошлый раз танкер подавал сигнал посреди Северной Атлантики.

Официально «Анатолий Колодкин» идет из индийского Вадинара в Бостон в США. Но американские СМИ и аналитики считают, что корабль плывет на Кубу. Он будет там уже в конце марта.

«Анатолий Колодкин» попал в зону действия американских военно-морских сил. Танкер могут арестовать с экипажем.

3 января Соединенные Штаты начали мешать поставкам на Кубу нефти из Венесуэлы.

