Американскую журналистку могли «заказать» из-за Бриджит Макрон

Американская консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная распространением теории о том, что супруга президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной, заявила о готовящемся на нее покушении, сообщает газета «Известия» .

В публикации в социальной сети X Оуэнс сообщила, что с ней связался предполагаемый сотрудник французского правительства, предупредивший о заказном убийстве, которое якобы инициировал и оплатил Эммануэль Макрон.

По словам журналистки, источник предоставил доказательства своей принадлежности к правительственным кругам, однако она теперь «не уверена, кому может доверять», поскольку, согласно ее заявлению, о ситуации осведомлены и в администрации США.

Ранее президент Франции и его супруга подали многопунктовый иск о клевете против Оуэнс после того, как та в своем популярном подкасте стала продвигать теорию о том, что Бриджит Макрон на самом деле является мужчиной по имени Жан-Мишель Трогне.

