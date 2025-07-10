Играет роль бомбы: как связано поведение Макрона с его отношениями с женой

Президент Франции Эммануэль Макрон связан с программой Всемирного экономического форума и действует в интересах транснациональных элит. Если элиты захотят сместить французского лидера, то воспользуются для этого персоной его супруги Брижит, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

«Давайте начнем с Макрона. Так вот, политическое поведение президента Франции Эммануэля Макрона не стоит связывать с его семейными отношениями. Напомню, что Макрон является одним из выпускников проекта „Глобальные лидеры завтрашнего дня“, который был создан примерно 30 лет назад при Всемирном экономическом форуме, — рассказал Сипров.

Он добавил, что вместе с Макроном обучение по данной программе проходили такие известные политические лидеры, как бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, а также многие представители крупных бизнес-структур.

«В общем ультраглобалисты создали своего рода питомник для политических лидеров. Основная цель этого института — формирование когорты управленцев, которые будут решать задачи ультраглобалистов. Макрон — ярчайший представитель данной политической силы. Кроме того, он длительное время работал в финансовых структурах, подконтрольных Ротшильдам (европейской династии банкиров — ред.)», — отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что на политическое поведение Макрона влияют те, кому он обязан своей политической карьерой, а именно Всемирный экономический форум, структуры, которые по-прежнему замыкаются на основателя ВЭФ Клауса Шваба, и банковский дом Ротшильдов.

«Собственно говоря, в интересах этих сил Макрон и действует. А то, что у него очень своеобразные отношения с супругой — в действительности это никак или почти никак не влияет на те политические решения, которые он проводит в интересах тех сил, которые у нас принято называть евроатлантистами», — добавил эксперт.

По его словам, Бриджит Макрон играет роль бомбы для президента Франции.

«Если хозяева Макрона посчитают нужным от него избавится, то в публичном пространстве они объявят, что он попал под влияние супруги», — заключил Сипров.

Во время госвизита в Великобританию 8 июля Брижит вела себя холодно и отстраненно. Она не взялась за протянутую руку своего супруга во время выхода из воздушного судна. Позднее оказалось, что она действовала так, переживая из-за смерти сестры.