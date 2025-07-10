Переживает из-за смерти сестры: почему жена Макрона не взяла его руку

Супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит игнорировала мужа и действовала отстраненно из-за смерти сестры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Daily Mail.

Во время госвизита в Великобританию 8 июля Брижит вела себя холодно и отстраненно. Она не взялась за протянутую руку своего супруга во время выхода из воздушного судна.

Семья Макронов прибыла в Великобританию с госвизитом через несколько суток после смерти старшей сестры Брижит. Ей было сложно пережить потерю родственницы.

Старшая сестра Брижит Анна-Мария Тронье скончалась в 93 года. Она умерла на прошлой неделе в городе Амьен на севере Франции. Там родился и вырос Макрон.

Кадры унижения Эммануэля Макрона супругой 8 июля опубликовал телеканал France 24. Президент Франции вышел из самолета первым, за ним шла Брижит. Макрон протянул женщине руку, но она не взяла ее и начала спускаться, держась за поручень.

В Великобритании президента с супругой встречали принц Уильям и его жена — принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.