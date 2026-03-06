Американец поймал «посланного богом» огромного окуня весом 7,14 кг

В США рыбак Даррел Нанли выловил из озера окуня весом 7,14 килограмма. Его друзья считают, что рыба была «послана богом», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Outdoor Life.

28 февраля Нанли с другом Хенсли Пауэллом отправился на озеро Никаджек. Приятели взяли с собой удочки в надежде поймать пару рыб.

Накануне Пауэлл уже выловил несколько крупных окуней. Нанли захотел повторить его удачный опыт. Но он и не представлял, что станет обладателем рекордного улова.

Уже через час после того, как друзья приступили к рыбалке, на крючок Нанли попалось что-то крупное. Сначала он подумал, что это водоросли, но затем понял, что это большой окунь.

Он благополучно выловил рыбу. Весы показали, что она весит 7,14 кг. Это стало рекордом для штата Теннесси. Предыдущий был установлен в 2015 году и составлял 6,9 кг.

«Даррел живет неподалеку от меня всю жизнь и теперь рыбачит реже, чем хотел бы. Бог послал ему эту рыбу», — заявил Пауэлл.

На данный момент рекорд рыбака еще не признан официально. Но друзья верят, что вскоре его зарегистрируют.

