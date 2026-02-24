В Ленобласти рыбаки застряли на льду Финского залива

В Ленинградской области около деревни Логи Кингисеппского района сотрудники МЧС РФ готовились спасать группу рыбаков, которая сначала не могла самостоятельно вернуться со льда Финского залива на берег, но в итоге благополучно сошла на землю, сообщает МЧС Ленинградской области .

Тревожный звонок поступил на номер экстренных служб «112». По предварительным данным, на льдине находились около 15 человек, и они не могли вернуться на берег со льда.

К месту ЧП сразу же выдвинулись сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Ситуацией занималась администрация Кингисеппского района. Для согласования совместных действий был направлен официальный запрос в Пограничное управление.

Однако позднее рыбаки благополучно вернулись на берег своими силами, никто из них не пострадал. Спасатели уже готовились выехать на помощь, но она не понадобилась.

В МЧС России напомнили, что в настоящее время выходить на замерзшие водоемы в Ленобласти крайне рискованно. Из-за потепления и перепадов температуры лед становится непрочным и может проломиться. Любителям зимней рыбалки не стоит подвергать себя смертельной опасности. Если все же случилась беда — рекомендуется сразу же звонить по короткому номеру экстренных служб «112».

