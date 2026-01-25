Американец, переплывший Атлантику ради блогерши из Казани, оказался сталкером

Гражданин США Чарльз Уэйн Цимерманн, который почти год переплывал Атлантический океан ради жительницы Казани, оказался сталкером. Американец влюбился в девушку из соцсетей и отправился на встречу к россиянке, хотя они даже не общались, сообщает Mash .

По словам 30-летней казанской блогерши Виктории, в 2022 году 60-летний американец подписался на нее в соцсети Instagram и активно одаривал девушку комплиментами в комментариях. При этом личного общения у них не было. В 2024 году Цимерманн из-за ревности начал написывать россиянке, после чего оказался в «черном списке».

Американец решил отправиться к Виктории на яхте. Чарльз приобрел судно у канадцев и пересек Атлантический океан, попутно изучая русский язык. Владение языком оказалось полезным на границе: Цимерманн сумел объяснить сочинским пограничникам, куда направляется. Силовики связались с Викторией, которая заявила, что не ждала иностранных гостей и не желает видеть поклонника.

Пограничники задержали Чарльза. На его 35-футовой яхте Trude Zena обнаружили оружие и патроны. Американец утверждал, что хранил их для самообороны. Суд приговорил гражданина США к 5 годам лишения свободы.

