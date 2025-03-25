Американец нашел необычный способ прогнать медведя со своего участка

сегодня в 14:58

В американском штате Северная Каролина медведь забрел на участок местного жителя. Мужчина решил переодеться в медведя, чтобы прогнать хищника, сообщает РИА Новости .

Настоящий медведь обосновался на заднем дворе. Он прилег возле припаркованного автомобиля. Владелец участка нашел оригинальный способ прогнать хищника.

Мужчина переоделся в ростовой костюм медведя. Кадры того, как он прогонял хищника, появились в Сети.

На видео запечатлено, как мужчина в костюме медленно приближается к медведю. Затем он начинает махать руками, топать и бить по капоту машины. В результате настоящий медведь испугался и сбежал.

Ранее на Камчатке медведь разорвал замглавы золотодобывающей компании. Хищник проник на территорию предприятия и напал на мужчину.