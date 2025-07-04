Эксперт отметила интенсивное развитие ТиНАО

Так, новый корпус школы № 2094 на 1150 детей, расположенный на территории ЖК «Саларьево парк», откроет свои двери 1 сентября.

«Здесь есть все необходимое для комфортного обучения ребят: специализированные учебные кабинеты робототехники, музыки и пения, мастерская живописи и рисунка, спортивные залы, а также инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, зал для мероприятий, современная медиатека и ИТ-полигон», — уточнил градоначальник.

Во дворе оборудованы площадки для игр, сдачи норм ГТО, баскетбола, волейбола, футбольное поле, а также беговые дорожки. Есть зоны для тихого отдыха и школьный огород, где ученики смогут проводить уроки ботаники на свежем воздухе.

Помимо этого, в Ватутинках завершилась реконструкция здания культурного центра — он стал современным, удобным и более просторным.

Сейчас в ТиНАО проектируется и строится 9 жилых комплексов, а под заселение передано уже 8. Один из них находится в Троицке на ул. Городской.

«Особенно заметны перемены в Троицком и Новомосковском административных округах, где в 2025 году откроются 21 новая школа и столько же детских садов. Также планируются строительство и реконструкция порядка 30 образовательных учреждений. Ярким примером комплексного подхода к развитию территории стал новый корпус школы на 1150 мест в ЖК „Саларьево парк“, который откроет свои двери 1 сентября. В Ватутинках завершена масштабная реконструкция культурного центра, площадь которого увеличена до 3,4 тыс. кв. м. В последние годы ТиНАО стал одним из лидеров по реализации программы реновации. Тут проектируется и строится 9 ЖК, 8 уже переданы под заселение. В новые дома переедут порядка 1200 жителей из 9 старых домов. Москва не только строит новые школы и культурные центры, но и формирует современную городскую среду, обеспечивая высокое качество образования, досуга и жилья для семей с детьми», — уточнила гендиректор архитектурного бюро Юлия Зубарик.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении соцобъектов в Коммунарке.

«В Коммунарке в настоящий момент возводится 21 социальный объект совокупной площадью 240 тыс. кв. м. Среди них — две поликлиники на 475 и 520 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также 18 образовательных объектов более чем для 7,6 тыс. школьных и свыше 3 тыс. дошкольных мест. Новые социальные объекты возводятся рядом с жилыми кварталами», — резюмировал вице-мэр.