На Камчатке медведь разорвал замглавы золотодобывающей компании

На Камчатке медведь пробрался на территорию Озернинского горно-металлургического комбината. Хищник разорвал 46-летнего заместителя гендиректора по технологиям компании «СиГМА», которая владеет предприятием, сообщает «112» .

Трагедия произошла в Карагинском районе. Медведь забрался на территорию завода и напал на Дениса Шалдыбина. Хищник утащил мужчину в ближайший овраг.

Крики Шалдыбина услышали сотрудники предприятия. Они бросились на помощь и увидели кровь и следы волочения. По следам сотрудники обнаружили овраг, в котором медведь разрывал уже бездыханное тело замглавы золотодобывающей компании.

Начальник службы безопасности предприятия застрелил хищника на месте. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Отмечается, что хищник должен был спать в это время года. Однако из-за оттепели и малого количества снега он вышел из спячки отправился на охоту.

Ранее на Сахалине медведь разорвал пенсионерку в лесу. Женщина собирала грибы, когда на нее напал хищник.