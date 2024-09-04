На Сахалине медведь разорвал пенсионерку, которая собирала грибы в лесу

На Сахалине медведь задрал пенсионерку, которая отправилась в лес за грибами, сообщает Telegram-канал Amur Mash .

Трагедия произошла недалеко от поселка Оха, в котором проживала 68-летняя женщина. Пенсионерка отправилась в лес за грибами, а когда она не вернулась, родные начали волноваться и приступили к ее поискам.

Через несколько дней тело женщины обнаружили в лесу. По ранам на нем было определено, что к трагедии причастен медведь. По предварительным данным, дикий зверь набросился на женщину. Точные причины смерти выясняют эксперты.

После обнаружения тела пенсионерки в лес отправили нескольких охотников. Они выследили и застрелили медведя-людоеда. Как отметил один из охотников, хищнику было около четырех лет.

Ранее титулованный яхтсмен погиб в Бурятии, спасаясь от медведя. Он собирал грибы с другом, когда на них напал хищник. Мужчина побежал в воду, но получил смертельный ушиб.