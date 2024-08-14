сегодня в 19:00

Титулованный яхтсмен погиб в Бурятии, спасаясь от медведя

В Бурятии погиб один из самых титулованных яхтсменов РФ Станислав П., когда спасался от медведя, сообщает Mash .

Трагедия произошла в Змеиной бухте, где 56-летний спортсмен путешествовал с другом.

Мужчины причалили к берегу, чтобы собрать грибы и шишки в лесу. Но там на них напал хищник. Мужчинам пришлось спасаться от дикого зверя в воде. Яхтсмен получил смертельный ушиб, а у его друга диагностировали перелом ключицы. Пострадавший находится в больнице.

Яхтсмен свыше 30 лет занимался парусным спортом, у мужчины множество регалий, в том числе четыре кубка Байкала.

Ранее мужчина смог выжить после атаки медведя на Камчатке. У пострадавшего выявили травмы руки и головы.