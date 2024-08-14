Мужчина смог выжить после атаки медведя на Камчатке

На Камчатке мужчина смог отбиться от медведя и спастись, пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Нападение дикого животного произошло в лесу около садового товарищества. Спасшегося мужчину вывел на дорогу охотовед.

Спасатели МЧС оказали пострадавшему первую помощь до приезда медиков. Мужчину доставили в больницу. У него диагностировали травмы руки и головы.

Ранее эксперты заявили, что на Камчатке медведи могут выходить к людям из-за того, что в водоемах им не хватает лососевых рыб. Больше всего хищников наблюдают около поселков Оссора и Соболево.