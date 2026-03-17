Аллергики массово уезжают в Крым из-за цветения березы

Крым стал основным направлением для россиян с поллинозом на фоне начала цветения ольхи и березы в центральных регионах. В ближайшие дни ожидается сильный занос пыльцы из Европы, сообщает Крымское информационное агентство .

С началом весны тысячи жителей центральной части России, страдающих аллергией на пыльцу, покидают регионы из-за цветения березы и ольхи. По данным профильных сообществ, Крым остается главным направлением для временного переезда: на полуострове практически отсутствует пыльца березы — основной триггер поллиноза.

Первые очаги цветения ольхи уже зафиксированы в Краснодаре и Адыгее. Вслед за ней в списке активных аллергенов появляется и береза. Центральные регионы постепенно накрывает пыльцевая волна. Вторым по популярности направлением называют Черноморское побережье Краснодарского края, третьим — Каспий.

Сервисы мониторинга предупреждают о дополнительной угрозе.

«Вместе с потеплением прогнозируется первый мощнейший занос пыльцы из Европы — прямой транспорт пыльцы. Все, что было до этого — ерунда, минимальные забросы окольными путями. Центру ЕТР, Черноземью нужно приготовиться к сильному заносу. В Европе зашкаливающие концентрации пыльцы ольхи», — говорится в сообщении сообщества аллергиков.

Даже низкая концентрация пыльцы может вызвать насморк, удушье и приступы астмы у чувствительных людей.

