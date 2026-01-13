Аллергия и отравление: чем грозит неправильное хранение сухого корма для собак

Сухой корм — хорошая альтернатива основного рациона для собак. В профессиональной линейке все продумано за хозяина: не нужно отмерять с точностью соотношение белков, жиров и углеводов, а также микроэлементов. Но неправильное хранение корма может привести к серьезным пищевым проблемам и отравлению, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не стоит думать, что сухой корм — это более худшее решение, чем натуральное питание. Главное — отдавать предпочтение профессиональным линейкам, ориентироваться на возраст и размер собаки. Категории низкого качества, а также неправильно подобранный корм действительно могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Но в целом никакого вреда в грамотно выбранном варианте корма нет, и питомцы едят его с удовольствием», — сказал Голубев.

Как предупредил эксперт, если корм хранить неправильно (это могут быть самые разные факторы: батарея, солнечные лучи, неподходящая емкость), то есть риск окисления жиров или, как это более принято говорить, прогорклости. Неправильный температурный режим чреват размножением бактерий и плесени. Корм становится привлекательным для разных вредителей: жучков, моли.

«Понятно, что испорченный корм, как и любую другую еду, недопустимо давать собаке. Последствия могут быть самые разные: от простого отказа от еды до расстройства ЖКТ, аллергических реакций и более долгосрочных проблем из-за недостатка питательных веществ», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что важно запомнить главных врагов сухого корма — свет, тепло, кислород и влага. Поэтому прежде всего важно продумать хранение в сухом темном месте, вдали от батарей и труб.

«В чем хранить корм? Ответ довольно простой: у профессиональных линеек для хранения продуманы оригинальные упаковки с zip-локом. Есть еще небольшой лайфхак: после зачерпывания корма нужно по максимуму выпустить воздух из упаковки», — отметил собеседник.

По его словам, альтернативное решение: специальные непрозрачные контейнеры с герметичной крышкой, не пропускающей кислород. Важно не насыпать новый корм поверх старого — лучше полностью опустошать контейнер, затем промывать и хорошо высушивать.

Еще не стоит закупать корм впрок. Иногда большие упаковки намного выгоднее в цене, но нужно помнить, что после открытия нужно использовать корм где-то в течение месяца, допускается — до 6 недель. Нельзя использовать неподходящие непищевые контейнеры и не хранить мешок на балконе — это распространенная ошибка, которая приводит к тому, что из-за перепада температур окисление ускоряется. Оптимальное решение: сухая кладовая или подвал, кухонный шкаф.

