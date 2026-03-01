Алла Пугачева традиционно в первое воскресенье марта «разрешила весну»

«Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится — разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: „Весну разрешаем!“» — сказала Примадонна на видео, опубликованном в соцсети Instagram*.

Алла Пугачева ежегодно в первое воскресенье марта отмечает Праздник желтых тюльпанов. В этот день певица «разрешает весну».

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева продлила право на бренды «Алла» и «Алла Борисовна» в РФ до 2036 года. Действие исключительного права на товарные знаки должно было закончиться в апреле 2026-го

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.