Пугачева продлила право на бренд «Алла Борисовна» в РФ до 2036 года

Певица Алла Пугачева продлила право на бренды «Алла» и «Алла Борисовна» в РФ до 2036 года. Действие исключительного права на товарные знаки должно было закончиться в апреле 2026-го, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Затем Пугачева отправила ведомство заявление и попросила продлить срок владения. Роспатент вынес положительное решение. Срок действия права на знаки продлен до апреля 2036 года.

Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года. Она отправилась с детьми в Израиль.

Россияне начали массово критиковать Пугачеву. Та в соцсетях заявила, что ненавидящие ее люди — те, кого она «всегда терпеть не могла». Артистка добавила, что хейтеры «были холопами — стали рабами».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.