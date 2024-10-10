Алла Пугачева попыталась вывезти из России антиквариат на 20 млн долларов

Певица Алла Пугачева попыталась вывезти из России антиквариат на общую сумму около 20 млн евро. Среди старинных произведений искусства оказались творения, созданные современниками таких гениев, как Рембрандт и Леонардо да Винчи, сообщает SHOT .

Так, в описи имущества 75-летней исполнительницы оказались французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, а также скульптуры и картины XVI–XIX веков. Антиквариат был оформлен на ее супруга Максима Галкина* и направлен в столичный аэропорт Шереметьево.

При этом пограничникам был предоставлен неполный пакет документов на имущество Пугачевой, поэтому коробки так и не покинули Россию.

По словам антикваров и коллекционеров, коллекция Аллы Борисовны оценивается примерно в 20 млн долларов, а большинство работ довольно редкие и представляют музейный интерес. По мнению специалистов, в коллекции старинных произведений искусства встречаются экспонаты XVI–XVII веков, которые могут быть проданы на аукционах за баснословные суммы.

Так, стоимость картины «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» художника Доменико Пулиго, который является современником Леонардо да Винчи, на аукционе стартует от 1 млн долларов. Кроме того, большую ценность имеет полотно «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена — современника Рембрандта.

Ранее стало известно, что дача Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске все еще продается, так как потенциальный покупатель отказался от сделки, объяснив это безвкусным ремонтом.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.