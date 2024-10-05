Безвкусный ремонт: потенциальный покупатель дачи Пугачевой отказался от сделки

Дача певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске все еще продается, так как потенциальный покупатель отказался от сделки, объяснив это безвкусным ремонтом и протекающей крышей, сообщает Mash .

Мужчина планировал внести залог за дом, но передумал, когда осмотрел его с экспертами. Также его близким не понравился ремонт на даче певицы.

Больше недели риэлторы говорили потенциальному покупателю, что в мебель, дизайн и канделябры было вложено «целое состояние», просто стиль «чуть-чуть устарел». В итоге мужчина решил не покупать недвижимость.

Также к даче начали уже присматриваться еще три потенциальных покупателя. Им дом хотят продать по цене в 152 млн рублей вместо 125 млн, так как на рынке цены скачут. При этом стоимость «звездной» дачи могут снизить из-за ремонта и крыши, но после получения задатка.

Пока дом выставлен на продажу, в нем живет смотрительница. За примерно 70 тыс. рублей в месяц женщина убирается там и следит за порядком.

Общая площадь дачи Пугачевой составляет 760 кв. м, еще участок 80 соток, он находится на береговой линии водоема. Дом построена в классическом дворцовом стиле. В нем четыре этажа (один подземный), кинотеатр, бассейн и хаммам, камины, бар и лифт.