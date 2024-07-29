«Алису» научили играть музыку для одиноких собак дома

Яндекс-помощник «Алиса» будет развлекать домашних собак, пока хозяева на работе

Виртуальный помощник «Алиса» сможет включать мелодии для оставшихся в одиночестве домашних собак, пока хозяева на работе, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

Устройство будет включать музыку, которую написали, руководствуясь советами кинологов и зоопсихологов. В проекте поучаствовали несколько популярных исполнителей, например, Антоха МС, «тима ищет свет», ЛАУД и другие. Артисты создали мелодии по определенным правилам, поэтому питомцам будет комфортно их слушать.

Новая функция может быть востребована среди россиян. По данным переписи домашних животных за 2023 год, в РФ питомцы есть у 17,8 млн семей. Суммарно в них живет 25,5 млн собак.

Ранее «Россети Московский регион» совместно с сервисом «Яндекс Заправки» ввели в работу первые 20 электрозарядных станций (ЭЗС) на трансформаторных подстанциях, расположенных в жилых кварталах столицы. Всего до конца текущего года установят почти 200 ЭЗС.