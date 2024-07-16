сегодня в 15:36

«Россети» и «Яндекс» установят 200 зарядных станций для электромобилей в Москве

«Россети Московский регион» совместно с сервисом «Яндекс Заправки» ввели в работу первые 20 электрозарядных станций (ЭЗС) на трансформаторных подстанциях, расположенных в жилых кварталах столицы, передает пресс-служба «Россетей Московский регион».

Всего до конца текущего года в столице установят почти 200 ЭЗС.

Как написала компания в своем Telegram-канале, воспользоваться данной инфраструктурой может любой владелец электромобиля. Все станции находятся в удобных для подъезда местах и оснащены разъемами Туре 2 или GB/T AC, что обеспечивает совместимость с большинством электромобилей.

Водители также могут воспользоваться собственными переходниками для различных типов разъемов. Максимальная мощность каждой ЭЗС — 22 кВт, для полной зарядки потребуется в среднем пять часов.

При помощи приложений «Яндекс Заправки», «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» можно оперативно проверить доступность зарядной станции, выбрать подходящий тип разъема и запустить зарядную сессию.